Los errores en el amor de Leo, Aries y Sagitario que nadie se atreve a mencionar

Aries vive con la adrenalina al máximo. Le gusta lo que enciende la chispa, lo que despierta emoción. Cuando siente la química inicial, ya imagina toda la historia de amor . Pero la chispa se apaga cuando se da cuenta de que la otra persona no está lista para sostener la relación. Aries se lanza sin red, y luego descubre que no hay donde caer.

El problema para Aries es que confunde la pasión con la verdadera conexión. Busca emoción, pero no la profundidad. Se siente atraído por quienes no muestran todo de inmediato, como si lo difícil fuera más valioso. El desafío lo engancha, pero cuando la realidad se impone, siente que otra vez se quedó solo.

Por eso Leo termina con personas que solo están ahí para alimentar su ego, no para sostener su vulnerabilidad. Cuando el telón baja y ya no hay público, Leo se queda con quien no sabe cómo cuidarlo. La admiración sin compromiso real lo deja con un vacío que no llena la fama ni los halagos.

parejas.jpg Estos signos de fuego buscan brillar.

Les gana la pasión

Sagitario siente que el amor debe ser como un viaje sin planes. Necesita libertad y espacio para moverse. Le atrae lo que no tiene límites, lo que no le pide más que el momento. Pero ese deseo de aventura lo lleva a elegir a quienes no tienen intención de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles.

Sagitario no siempre se da cuenta de que también quiere un lugar donde volver. Aunque diga que no le importa la estabilidad, en el fondo anhela un puerto seguro. Pero termina atrapado en promesas que no se cumplen, en amores que duran lo que dura un suspiro. Y eso, aunque no lo confiese, le duele más de lo que cree.