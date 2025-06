Por qué estos signos del Zodiaco eligen mal en el amor: Tauro, Virgo y Capricornio

El amor suele ser un laberinto para estos signos del zodiaco. Por eso Tauro, Virgo y Capricornio tropiezan una y otra vez. Aunque suene a ironía, ellos no buscan el dolor, pero terminan atrapados en relaciones que no los llenan. Con corazones que anhelan estabilidad, olvidan que el verdadero amor no siempre encaja en un molde.