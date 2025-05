Limpieza: los tres trucos caseros con vinagre para transformar tu hogar

Como verán el vinagre no solo se usa para cocinar y condimentar, sino que además es ideal para la limpieza y para poder sustituir productos químicos que no son amigables con el medio ambiente. Además, no deja residuos tóxicos ni contamina el aire que respiran. Otro plus es que es muy económico en comparación con lo que cuesta un producto específico de limpieza desengrasante.