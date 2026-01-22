Presenta:

Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 3

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro. 3

Motivo: CONSTRUCCIÓN CIVIL DE EDIFICIO PARA MONTAJE ELECTROMECÁNICO CENTRO DISTRIBUCIÓN PIM

Expediente Licitatorio N° 207-2026

Presupuesto Oficial: $ 191.045.827,50

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 12 de febrero de 2026 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

