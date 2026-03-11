Presenta:

Municipalidad de Luján de Cuyo

Municipalidad de Luján de Cuyo

Licitación Pública Nro. 56/2026

Expediente Licitatorio N° 1923-26

Motivo: EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL “PARQUE SOLAR AGUAS LUJÁN – 1° ETAPA”

Presupuesto oficial: $ 2.500.000.000,00

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 26 de marzo de 2026 a las 10:00 horas

Obra financiada por lo Fondos del Resarcimiento. Decreto N° 2070-2024

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

