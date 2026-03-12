Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 57
Motivo: ADQUISICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO E IMPRIMACIÓN – “PROGRAMA DE PAVIMENTO 2026 – PRIMERA ETAPA”
Expediente Licitatorio N° 1817-26
Presupuesto Oficial: $ 1.438.000.000,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 01 de abril de 2026 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar