Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 57

Licitación Pública Nro. 57

Motivo: ADQUISICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO E IMPRIMACIÓN – “PROGRAMA DE PAVIMENTO 2026 – PRIMERA ETAPA”

Expediente Licitatorio N° 1817-26

Presupuesto Oficial: $ 1.438.000.000,00

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 01 de abril de 2026 a las 10:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar

