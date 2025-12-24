Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 1305
Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REMODELACIÓN CALLE MANUEL A. SAEZ”
Expediente Licitatorio N° 10568-25
Presupuesto Oficial: $ 1.517.938.962,93
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 16 de enero de 2026 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar