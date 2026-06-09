Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 123/2026
Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 123/2026
Municipalidad de Luján de Cuyo
Licitación Pública Nro. 123/2026
Expediente Licitatorio N° 4562-26
Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO MICROPLAZAS B° CORDÓN DEL PLATA, B° COSTA FLORES, B° RINCÓN DE VISTALBA Y B° ADINA”
Presupuesto oficial: $ 347.618.845,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 30 de junio de 2026 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar