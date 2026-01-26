Municipalidad de Luján de Cuyo: Licitación Pública Nro. 11
Licitación Pública Nro. 11
Motivo: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “APERTURA CALLE LINIERS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CANAL CACIQUE GUAYMALLÉN”
Expediente Licitatorio N° 396-2026
Presupuesto Oficial: $ 1.296.413.031,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 19 de febrero de 2026 a las 10:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar