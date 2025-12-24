Municipalidad de Luján de Cuyo: Compra Directa Nro. 3311
Compra Directa Nro. 3311
Motivo: ADQUISICIÓN DE TERRENO – PROLONGACIÓN CALLE LINIERS, DISTRITOS DE CHACRAS Y CARRODILLA
Expediente Licitatorio N° 5904-25
Presupuesto Oficial: $ 243.000.000,00
Valor del Pliego: SIN COSTO
Apertura de Sobres: 30 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas
Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo
Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar