Municipalidad de Luján de Cuyo: Compra Directa Nro. 3311

Motivo: ADQUISICIÓN DE TERRENO – PROLONGACIÓN CALLE LINIERS, DISTRITOS DE CHACRAS Y CARRODILLA

Valor del Pliego: SIN COSTO

Apertura de Sobres: 30 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas

Lugar de Apertura: Dir. de Compras y Contrataciones - Boedo 505, Oficina 33, Carrodilla, Luján de Cuyo

Consulta de Pliegos: www.compras.mendoza.gov.ar / www.lujandecuyo.gob.ar