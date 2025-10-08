Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 9457/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 9457/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1242/2025

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/EJECUCIÓN PROYECTO ESPACIO VERDE EN EL CHILCAL”

Presupuesto Oficial: $ 19.763.670,00

Apertura: 28 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 27 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

