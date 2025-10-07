Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 9457/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 9457/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
Te Podría Interesar
EXPEDIENTE Nº 9457/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1242/2025
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/EJECUCIÓN PROYECTO ESPACIO VERDE EN EL CHILCAL”
Presupuesto Oficial: $ 19.763.670,00
Apertura: 28 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 27 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.