Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 9375/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 9375/2025 - Resolución Nº 1224/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/INSTALACIÓN LUMINARIA EN CALLE RODRIGUEZ, GVO. ANDRE”
Presupuesto Oficial: $ 6.977.780,00
Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:00 Hs.
Valor del Pliego $ 30.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.