Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 9375/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 9375/2025 - Resolución Nº 1224/25

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/INSTALACIÓN LUMINARIA EN CALLE RODRIGUEZ, GVO. ANDRE”

Presupuesto Oficial: $ 6.977.780,00

Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego $ 30.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.

