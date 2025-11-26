Municipalidad de Lavalle Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 9375/2025

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/INSTALACIÓN LUMINARIA EN CALLE RODRIGUEZ, GVO. ANDRE”

Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:00 Hs.

Valor del Pliego $ 30.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.