Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 8994/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 8994/2025 – RESOLUCION Nº 1241/25
“ADQUISICION DE MATERIALES P/EJECUCIÓN PLAZA EN PARAJE EL CAVADITO”
Presupuesto Oficial: $ 15.993.364,00
Apertura: 29 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.