Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 8994/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 8994/2025 – RESOLUCION Nº 1241/25

“ADQUISICION DE MATERIALES P/EJECUCIÓN PLAZA EN PARAJE EL CAVADITO”

Presupuesto Oficial: $ 15.993.364,00

Apertura: 29 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

