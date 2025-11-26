Municipalidad de Lavalle. Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 8989/2025

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE QUIROGA, GVO. ANDRE”

Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.