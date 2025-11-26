Presenta:

Municipalidad de Lavalle. Llamado a Licitación Pública: Expediente Nº 8989/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 8989/2025 - Resolución Nº 1240/25

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS BAJAS EN CALLE QUIROGA, GVO. ANDRE”

Presupuesto Oficial: $ 32.629.750,00

Apertura: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.

