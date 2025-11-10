Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 8246/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 8246/2025 – RESOLUCION Nº 1085/25
“ADQUISICIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GUSTAVO
ANDRE”
Presupuesto Oficial: $ 6.175.000,00
Apertura: 01 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 40.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de
Noviembre de 2025, a las 12:00hs.