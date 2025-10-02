Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6763/2025

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6763/2025

Contenido externo

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

Te Podría Interesar

EXPEDIENTE Nº 6763/2025 – RESOLUCIÓN Nº 946/25

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/REALIZAR NICHOS EN CEMENTERIO DE TULUMAYA”

Presupuesto Oficial: $ 51.611.822,00

Apertura: 22 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

Archivado en

Notas Relacionadas