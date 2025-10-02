Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6763/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 6763/2025 – RESOLUCIÓN Nº 946/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/REALIZAR NICHOS EN CEMENTERIO DE TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 51.611.822,00
Apertura: 22 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 21 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.