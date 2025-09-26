Presenta:

Licitación pública

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 10958/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 10958/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1190/25

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO CON SANITARIOS EN JOCOLÍ”

Presupuesto Oficial: $ 40.042.000,00

Apertura: 16 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 40.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Octubre de 2025, a las 12:00 Hs.

