Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 10958/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 10958/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1190/25
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO CON SANITARIOS EN JOCOLÍ”
Presupuesto Oficial: $ 40.042.000,00
Apertura: 16 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 40.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 15 de Octubre de 2025, a las 12:00 Hs.