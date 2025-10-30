Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 6048/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 6048/2025 - Resolución Nº 766/25

“ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA CICLOVÍAS”

Presupuesto Oficial: $ 42.000.000,00

Apertura: 18 de Noviembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 40.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 17 de Noviembre de 2025, a las 13:00 hs.

