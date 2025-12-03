Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 5776/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 5776/2025 - Resolución Nº 1116/25
“ADQUISICION DE MATERIALES P/RECONSTRUCCION PLAYON CENTRO CULTURAL, COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 43.199.986,75
Apertura: 19 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 18 de Diciembre de 2025, a las 12:00hs.