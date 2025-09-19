Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 5771/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 5771/2025 – Resolución Nº 998/25
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
Te Podría Interesar
EXPEDIENTE Nº 5771/2025 – RESOLUCIÓN Nº 998/25
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CUNETA, CORDÓN Y BANQUINA EN COSTA DE ARAUJO”
Presupuesto Oficial: $ 20.000.000,00
Apertura: 09 de Setiembre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 08 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.