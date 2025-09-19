Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente N° 5771/2025 – Resolución Nº 998/25

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 5771/2025 – RESOLUCIÓN Nº 998/25

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CUNETA, CORDÓN Y BANQUINA EN COSTA DE ARAUJO”

Presupuesto Oficial: $ 20.000.000,00

Apertura: 09 de Setiembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 50.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 08 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.

