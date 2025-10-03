Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 4026/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 4026/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
Te Podría Interesar
EXPEDIENTE Nº 4026/2025 – RESOLUCIÓN Nº 947/25
“CONTRATACIÓN DE MÁQUINA CARGADORA PARA PREPARADO DE ÁRIDOS”
Presupuesto Oficial: $ 12.000.000,00
Apertura: 24 de Octubre de 2025 a las 11:30 Hs.
Valor del Pliego $ 12.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 23 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.