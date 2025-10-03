Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 1399/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 1399/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1104/25
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PERFORACIÓN ESC. VENEZUELA”
Presupuesto Oficial: $ 17.237.390,09
Apertura: 23 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 50.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 22 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.