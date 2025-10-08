Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 3592/2025
Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 3592/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE Nº 3592/2025 – RESOLUCIÓN Nº 1025/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/ REALIZACIÓN DE BACHEO EN TULUMAYA”
Presupuesto Oficial: $ 10.008.000,00
Apertura: 30 de Octubre de 2025 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 40.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 29 de Octubre de 2025, a las 12:00hs.