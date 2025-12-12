Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 12062/2025

MUNI LAVALLE

Municipalidad de Lavalle

Llamado a Licitación Pública

Expediente Nº 12062/2025 - Resolución Nº 1487/25

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”

Presupuesto Oficial: $ 70.714.246,00

Apertura: 05 de Enero de 2026 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 70.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 02 de Enero de 2026, a las 12:00hs.

