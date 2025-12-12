Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 12062/2025
Llamado a Licitación Pública
Expediente Nº 12062/2025 - Resolución Nº 1487/25
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”
Presupuesto Oficial: $ 70.714.246,00
Apertura: 05 de Enero de 2026 a las 10:00 Hs.
Valor del Pliego $ 70.000,00
Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 02 de Enero de 2026, a las 12:00hs.