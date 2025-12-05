MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Llamado a Licitación Pública
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN PA-RA SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA - HOSPITAL PERRUPATO
Licitación Pública Nº 59/2025
Expediente: EX-2025-07470534- -GDEMZA-DGGYRF#MSDSYD
Resolución de Autorización Nº 2402-E/2025
Proceso Sistema Comprar: 10875-0059-LPU25
Apertura: 22/12/2025
Hora: 13:00 hs
Solicitante: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes (Peltier Nº 351, Ala Este, Planta Baja- Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza).
Presupuesto Oficial: PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 728.246.667,00).
Valor del Pliego: SIN CARGO
Informes: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Tel: 3852976.