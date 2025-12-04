Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación pública

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Llamado a Licitación Pública

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. Llamado a Licitación Pública

Contenido externo

Ministerio de salud y deportes

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN PARA SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA - HOSPITAL PERRUPATO

Te Podría Interesar

Licitación Pública Nº 59/2025

Expediente: EX-2025-07470534- -GDEMZA-DGGYRF#MSDSYD

Resolución de Autorización Nº 2402-E/2025

Proceso Sistema Comprar: 10875-0059-LPU25

Apertura: 22/12/2025

Hora: 13:00 hs

Solicitante: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes (Peltier Nº 351, Ala Este, Planta Baja- Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza).

Presupuesto Oficial: PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 728.246.667,00).

Valor del Pliego: SIN CARGO

Informes: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Tel: 3852976.

Archivado en

Notas Relacionadas