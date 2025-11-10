Presenta:

Licitaciones y Publicaciones

|

Licitación pública

Llamado a Licitación Pública

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD

Contenido externo

Captura de pantalla 2025-11-09 205742

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD

Te Podría Interesar

Licitación Pública Nº 55/2025

Expediente: EX-2025-05189536- -GDEMZA-DGGYRF#MSDSYD

Resolución de Autorización Nº 4085/2025

Proceso Sistema Comprar: 10875-0055-LPU25

Apertura: 27/11/2025

Hora: 13:00 hs

Solicitante: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes (Peltier Nº 351, Ala Este, Planta Baja- Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza).

Presupuesto Oficial: PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.261.291.199,99).

Valor del Pliego: SIN CARGO

Informes: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Tel: 3852976.

Archivado en

Notas Relacionadas