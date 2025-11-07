Presenta:

Municipalidad de Lavalle: Llamado a Licitación Pública, Expediente Nº 8246/2025

MUNI LAVALLE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE Nº 8246/2025 – RESOLUCION Nº 1085/25

“ADQUISICIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GUSTAVO

ANDRE”

Presupuesto Oficial: $ 6.175.000,00

Apertura: 01 de Diciembre de 2025 a las 10:00 Hs.

Valor del Pliego $ 40.000,00

Venta de Pliegos Tesorería Municipal hasta el día 28 de

Noviembre de 2025, a las 12:00hs.

