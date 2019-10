Kipchoge rompe la barrera de las 2 horas en un maratón

¡¡¡1:59:40!!! KIPCHOGE HACE HISTORIA AL BAJAR DE LAS DOS HORAS EN UN MARATÓN increíble lo que se ha vivido en Viena, HISTÓRICO, ha bajado 20 segundos de las dos horas y demuestra que el ser humano no tiene límites. El atleta keniano se abrazó con su mujer y sus tres hijos nada más cruzar la línea de meta antes de celebrar la gran gesta con todas sus liebres que han hecho posible este momento histórico

Tras finalizar y hacer historia el atleta declaro: "Me siento bien, feliz de ser el primero en bajar de las dos horas, de marcar al ser humano que no tiene límites y que soy el primer en bajar de las dos horas pero espero no ser el último; esto para Kenia significa muchísimo y corriendo se puede hacer un mundo mejor".

Eliud Kipchoge en Viena baja de 2 horas el récord de maratón

El atleta keniano Eliud Kipchoge (34 años), un verdadero prodigio de las competencias de largas distancias, se convirtió este sábado (12.10.2019) en el primer ser humano en romper la mítica barrera de las dos horas en un maratón, aunque se trata de una marca que no será reconocida por haber sido registrada en una competencia no oficial diseñada a la medida del deportista para permitir la gesta.

El maratonista marcó 1 h 59 min 40 seg, superando en casi dos minutos el récord mundial, que también es suyo, obtenido en el maratón de Berlín en 2018, donde hizo la distancia de 42 kilómetros y 195 metros en 2 h 01 min 39 seg. El campeón olímpico corrió en solitario en Viena en la carrera "Ineos 1.59”, en la que además contó con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Kipchoge comenzó la carrera a las 08.15 hora local, con condiciones climáticas un poco peores a lo inicialmente esperado, y corrió detrás de un vehículo que le iba marcando el ritmo para batir el legendario muro de las dos horas. Además, estuvo rodeado hasta 500 metros antes de la meta por siete 'liebres', atletas de élite que se turnaron a lo largo del recorrido para proteger a Kipchoge del viento.

Más comercial que deportivo

Otras de las ayudas externas con las que contó Kipchoge fueron un avituallamiento en movimiento y un circuito completamente liso y adaptado, al punto que algunas partes del recorrido habían sido reasfaltadas para evitar irregularidades. Aunque se trata de un maratón de laboratorio, correr a un ritmo casi sobrehumano y hacer trizas el muro de las dos horas permite al keniano entrar en el olimpo de las deidades del deporte.

El desafío no estuvo exento de críticas de quienes consideraban la gesta más un acto mediático y comercial que deportivo.

Aunque no tenga carácter oficial por las ayudas que pueda recibir, con una legión de 41 liebres rotatorias, entre los que se encuentran atletas tan brillantes como los tres hermanos Ingebrigtsen, Chelimo, Musagala, Lagat, Barega, o Centrowitz, o el efecto aerodinámico que pueda provocar el auto que llevo delante marcando el reloj -a 21,3 km/h-, el posible éxito elevará al fondista africano por encima de todos los atletas. Por encima del resto de la especie humana.

Así batió el récord

Cinco motivos por los que la marca de Kipchoge no es oficial ni récord del mundo

- Es una carrera no oficial, no está controlada ni organizada por la IAAF ni por la federación del país donde se celebra.

- No hay al menos tres competidores que busque la victoria en la prueba (en el anterior reto de 'Breaking2' sí lo había)

.- El recorrido no está certificado ni medido por un organismo oficial.

- No hay control antidopaje (obligatorio para que un récord se homologue)

- Estuvo acompañado de un coche que le marcaba el ritmo, además de liebres que entraban y salían de forma rotatoria por lo que entraban descansadas (las liebres en carrera realizan todo el recorrido hasta que deciden retirarse)

.

Fuente: BBC Mundo