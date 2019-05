Filosofía de entrenamiento de deportistas exitosos

Emil Zatopek nació el 19 de Septiembre de 1922 en Moravia, Checoslovaquia, y murió en Noviembre de 2000. Fue un gran deportista, en todo sentido, tal como lo han descrito grandes deportistas de la historia como Ron Clarke quien planteó “No hay y nunca habrá un hombre mejor que Emil Zatopek”. Fue el primer atleta en ganar en Helsinki 52’ los 5000 y 10000 m, y la maratón en un mismo Juego Olímpico. Logró esta proeza en el transcurso de 7 días. Así, en una semana fue establecido un hito de la historia de los Juegos Olímpicos modernos.

Como muchos de los grandes de la historia del deporte, Emil incursionó en el entrenamiento y pulió sus propios métodos, de hecho, se lo conoce como uno de los padres del método de entrenamiento

intervalado, aunque al parecer quien realmente introdujo este método fue Frank Stampfl, el entrenador de Sir Roger Bannister, otro enorme deportista de la historia.

Al parecer, el mismo Zatopek planteó: “Cuando era joven, era muy lento…Pensé, porque debo practicar la carrera lenta?. Yo ya sabía cómo correr despacio…Debo aprender a correr rápido practicando la carrera rápida. Por lo que corrí 100 m muy rápido…La gente dijo: Emil, estás loco. Estas entrenando para ser un velocista. No tienes chance. Yo dije si, si corro 100 m 20 veces, esto es 2 km y no es más un esprint” (Benyo, 1983).

En 1947 Zatopek tenía dos programas básicos de entrenamiento que alternaba diariamente:

Emil Zatopek, corredor de todos los tiempos

Día 1: 5 x 150 m con trote de 150 m de recuperación, 20 x 400 (nuevamente con pausa de 150 m de trote) y 5 x 100 con 150 m de trote de recuperación. Los 400 m eran corridos en tiempos entre 67 (21,5 km/h) y 77 (18,7 km/h) segundos, y las distancias más cortas a un ritmo ligeramente mayor.

Día 2: 5 x 150, 20 x 400 m, y 5 x 200 m.

En 1948 Zatopek había refinado su entrenamiento diario a 5 x 200 m, 20 x 400 m y 5 x 200 m con trote de recuperación de 200 m, que duraban aprox. 1 min. Los 200 m los corría en 34 seg (21,2 km/h) y los 400 m entre 56 (25,7 km/h) y 75 (19,2 km/h) seg o más despacio, comenzando a la velocidad más rápida y disminuyendo el ritmo gradualmente. La distancia total cubierta cada día era de aprox. 18 km. En Octubre de 1949 Zatopek incrementó su entrenamiento a 28 km por día.

Zatopek planteaba que basaba su entrenamiento en lo que había aprendido de otro gran corredor de la época Paavo Nurmi: “Nunca hablé con Paavo Nurmi, pero correr es fácilmente entendible. Debes ser lo

suficientemente rápido y resistente. Por lo tanto, debes correr rápido para lograr velocidad y repetirlo muchas veces para lograr resistencia” (Hauman, 1996).

En Abril del 54’ Zatopek incrementó el número de intervalos a un total de 10 x 200, y 50 x 400 m, cubriendo así más de 30 km por día. Al parecer el tiempo de los intervalos era en su mayor parte “lento” y bastante irregular. Algunos eran prácticamente caminatas, pero otros eran intensos, a aprox. 65 seg (22,1 km/h). El plan era cubrir primero la distancia, y luego tratar de correr los intervalos más rápido” .

Zatopek destacaba la importancia de establecer objetivos realistas: “No puedes subir al segundo piso sin una escalera…Cuando estableces un objetivo demasiado elevado y no lo logras, tu entusiasmo se

convierte en amargura. Se debe tratar de alcanzar un objetivo razonable, y luego gradualmente ir incrementándolo. Es la única forma de llegar a lo más alto” (Doherty, 1964).

Vaya si Emil Zatopek logró llegar alto en su carrera deportiva….

Fuente: International Endurance Group

Referencias

Benyo, R. The Masters of the Marathon. Atheneum, New York, 1983.

Hauman, R. Century of the Marathon: 1886–1996.Human and Rousseau, Cape Town, South Africa, 1996.

Noakes Tim. Lore of Running. Human Kinetics Publishers, 2001.