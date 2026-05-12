La desopilante confesión de Víctor Hugo Morales sobre cómo terminó tras fumar marihuana en un recital de La Renga

El periodista recordó que fumó marihuana durante un recital de La Renga, aseguró que “le pegó mal” y confesó que tuvo que pasar el resto de la noche sostenido de los hombros de su productor.

El periodista y relator Víctor Hugo Morales sorprendió al contar una desopilante anécdota vinculada al consumo de marihuana durante un recital de La Renga. La confesión ocurrió en una entrevista con Lautaro Maislin en Carnaval Stream, donde reconoció que la experiencia “no fue feliz”.

“Yo tengo 4 o 5 fumadas en toda mi vida, y una de ellas fue en el recital de La Renga”, relató el conductor, al recordar una noche en la que se encontraba al costado del escenario, aparentemente invitado por la banda.

Según contó, todo comenzó cuando una persona le ofreció un porro y aceptó probar. Sin embargo, la situación rápidamente se le fue de las manos. “Me fue muy mal, porque alguien en determinado momento me dijo ‘¿Querés?’, y yo dije bueno, una pitadita. Y me dio, y di una pitada; y la di muy profunda porque no sé. Y cuando lo fui a devolver, el muchacho estaba de espaldas, por lo tanto di otra pitada”, explicó entre risas.

La desopilante anécdota de Víctor Hugo Víctor Hugo Marihuana

El periodista aseguró que los efectos fueron inmediatos y que terminó atravesando el resto de la noche con dificultades. “Estaba con Leandro Gabriele, productor de los programas, y el resto de la noche tuve que caminar tomado de los hombros de Leandro. Y terminé no pasándolo bien. Fue una experiencia un poco negativa para mí, por la falta de experiencia, indudablemente”, afirmó.