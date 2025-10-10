La banda de música Raúl Larrañaga cumple 100 años y lo festeja con gran fiesta

La banda de música Raúl Larrañaga Batallón 12 "Los Andes" celebra sus 100 años formando niños y jóvenes en el mundo de la música . La gran fiesta será un acto oficial en el Colegio Don Bosco -Córdoba 249, Ciudad de Mendoza- el sábado 11 de octubre a las 17.

En la celebración está previsto un acto protocolar, habrá un espacio para los homenajes y se espera la presencia de invitados especiales. También habrá venta de comida y más sorpresas.

“Nosotros en la agrupación siempre tenemos formaciones generalmente por el aniversario del batallón. Este año dijimos por qué no hacer de la banda , ya que bueno, 100 años no se cumplen siempre. Así que bueno, invitamos mucha gente, muchas familias, incluso de la nómina fundacional, como Salvador Terranova y así con muchos directores y gente importante que pasó por la banda y por el batallón”, explicó en MDZ Radio, el director Tomás Calderón.

“Con mucho placer aceptaron la invitación así que van a estar mañana, la idea es poder entregarles un reconocimiento por el gran paso que tuvieron por la banda . Al mismo tiempo también dijimos, hemos compartido con otras bandas de música en algún acto, en algún evento o en alguna actividad en conjunto. Así que también decidimos invitar a otras bandas para que estén en conjunto con nosotros”, agregó.

El 20 de octubre de 1916 se fundó un Batallón de Exploradores en Mendoza, se le llamó "Los Andes" en honor a la Campaña Libertadora y se asignó el número 12. En ese entonces, se contaba con una banda lisa, integrada por clarines y tambores que amenizaban con su música los paseos por la Ciudad de Mendoza.

En 1925 se fundó la Banda Reglamentaria de Música integrada por más de 30 músicos bajo la dirección del Maestro Salvador Terranova.

En 1942, se estableció en Mendoza la base aérea "El Plumerillo " como la unidad no contaba con Banda de música, la del Batallón le proveyó sus servicios hasta que formaron su propio conjunto. La Banda participó de 7 concentraciones de Batallones en Buenos Aires, en todas obtuvo el primer puesto.

Además, ha participado de la apertura de la Fiesta Nacional de la Vendimia, como así también de la inauguración de la iglesia de El Challao, del Parque O'Higgins, barrios, escuelas y de la recepción oficial al príncipe de Italia Humberto De Savoia cuando visitó Mendoza en 1924.

En el año 2010 el Rector Mayor Pascual Chavez envió los fondos para adquirir nuevos instrumentos. En el 2012 se le impuso el nombre "Raúl Larrañaga" en reconocimiento a la memoria del teólogo salesiano que falleció en un accidente en Buenos Aires. Larry de niño se había formado en la Banda.

La banda en números