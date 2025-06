Irán promete una "respuesta decisiva" al ataque de Estados Unidos mientras Trump habla de un "cambio de régimen" en Teherán

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no ha hecho una declaración oficial, pero varios altos mandos militares han amenazado con responder a los ataques estadounidenses.

Y en otra advertencia, el portavoz de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ebrahim Zolfaghari, dijo el lunes que Estados Unidos "entró directamente" en la guerra y ha violado el "suelo sagrado" de Irán.

Agregó que la primera potencia mundial enfrentará "graves, lamentables e impredecibles consecuencias" mediante "operaciones poderosas y selectivas".

Y en declaraciones en inglés dirigiéndose directamente a Donald Trump, Zolfaghari manifestó: "¡Señor Trump, el apostador! Puede que usted empiece esta guerra, ¡pero nosotros seremos quienes la terminaremos!".

Posibles respuestas iraníes

Irán "va a responder de alguna manera. Es difícil decir cuál será", declaró a la BBC el teniente general Mark C. Schwartz, excoordinador de seguridad de Estados Unidos para Israel y la Autoridad Palestina.

La principal preocupación del teniente general Schwartz son las fuerzas estadounidenses estacionadas en bases en Irak, Jordania y Siria, más que las que se encuentran en Bahréin y Kuwait.

En total, EE.UU. tiene instalaciones militares en al menos 19 emplazamientos en Medio Oriente, ocho de ellos considerados permanentes por muchos analistas regionales: Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.

Irán cuenta con varios aliados en la región que podrían actuar en su nombre. Kata'ib Hezbolá, la milicia chiita iraquí respaldada por Irán, sería la más viable para hacerlo, seguida por los hutíes en Yemen, afirmó el teneiente general.

Estados Unidos designó a Kata'ib Hezbolá, también conocida como las Brigadas de Hezbolá, como organización terrorista extranjera en 2009.

"Cambio de régimen"

Mientras tanto en Washington, Trump habló el domingo de la posibilidad de un "cambio de régimen" en Irán.

EPA/EFE Trump habló de "un cambio de régimen" en Irán el domingo, al parecer contradiciendo a otros miembros de su administración.

El presidente escribió en su red social: "No es políticamente correcto usar el término 'Cambio de Régimen', pero si el actual régimen iraní no es capaz de HACER A IRÁN GRANDE OTRA VEZ, por qué no debería haber un cambio de Régimen???".

La declaración de Trump, sin embargo, parece contradecir lo que han dicho otros miembros de su administración.

Durante el fin de semana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que "la misión (de atacar a Irán) no tenía ni ha tenido como objetivo un cambio de régimen", y el vicepresidente J. D. Vance afirmó que su país no tiene como objetivo un nuevo gobierno en Teherán.

Elliott Abrams, quien fue enviado de Washington a Irán durante el primer mandato de Trump, declaró a la BBC que ha habido mucha confusión sobre los recientes comentarios del presidente estadounidense.

Abrams opinó que el mandatario pudo haber estado "bromeando".

FUENTE: BBC