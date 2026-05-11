Hot Sale: cómo comprar seguro en Mercado Libre y evitar estafas

El Hot Sale suele activar una mezcla conocida: descuentos, apuro y miedo a perder una oferta. En esa carrera por comprar antes de que cambie el precio o se agote el stock, muchos usuarios bajan la guardia. Y ahí aparecen los riesgos: enlaces falsos, vendedores dudosos y operaciones por fuera de la plataforma.

Mercado Libre recomienda prestar especial atención durante estos días de alto tráfico . La regla principal es simple, pero decisiva: todo debe hacerse dentro del sitio o de la aplicación. La búsqueda, la compra, el pago y cualquier mensaje con el vendedor tienen que quedar registrados en la plataforma para que la operación pueda ser seguida y reclamada si algo sale mal.

Una oferta tentadora no alcanza para avanzar. Antes de tocar el botón de compra, conviene mirar quién vende el producto. La reputación del vendedor, la cantidad de operaciones realizadas y los comentarios de otros compradores ayudan a distinguir una publicación confiable de una que puede traer problemas. No se trata de desconfiar de todo, sino de leer las señales que ya están a la vista.

También hay que revisar la publicación completa . El precio, el costo de envío, los plazos de entrega, las condiciones de devolución y las características del producto deben estar claros. En Hot Sale, algunas promociones parecen mejores de lo que realmente son porque el descuento se destaca, pero otros datos quedan más escondidos. Tomarse un minuto para comparar puede evitar una compra apurada.

Cuidado con WhatsApp, redes y links externos

Uno de los errores más comunes es aceptar continuar la operación por fuera de Mercado Libre. Si un vendedor propone cerrar la compra por WhatsApp, hacer una transferencia directa o pagar en otro enlace, lo mejor es frenar. Al salir de la plataforma, el usuario pierde herramientas de seguimiento, respaldo y resolución ante un posible inconveniente.

Lo mismo ocurre con las promociones que llegan por redes sociales, mensajes o correos electrónicos. Durante eventos masivos circulan anuncios falsos que copian logos, colores y nombres de marcas conocidas. La trampa suele estar en el enlace: parece una tienda real, pero dirige a una página armada para robar datos personales o bancarios. Por eso, lo más seguro es entrar desde la aplicación oficial o escribir la dirección del sitio en el navegador.

Mercado Pago y seguimiento desde la app

Pagar con Mercado Pago dentro de Mercado Libre permite que la compra quede asociada al pedido. Ese registro es importante porque permite seguir el estado del envío, recibir notificaciones y abrir un reclamo si el producto no llega, llega dañado o no coincide con lo publicado. En una compra online, el comprobante no es un detalle menor: es parte de la protección del consumidor.

También conviene evitar compartir información sensible. Nadie debería pedir fotos de tarjetas, claves, documentos, códigos de verificación ni datos bancarios por mensaje privado. Si una supuesta promoción exige ese tipo de información, no es una oferta: es una señal de alarma.

Comprar bien durante el Hot Sale no depende solo de encontrar el precio más bajo. También importa saber dónde se paga, quién vende y qué respaldo tiene la operación. En días de descuentos fuertes, la mejor compra no siempre es la más rápida, sino la que se puede seguir, comprobar y reclamar si aparece un problema.