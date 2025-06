Horóscopo gitano: los tres signos que tienen el complejo de Atlas

Son personas que sienten que si no se ocupan, todo se cae. Este mecanismo, aunque parece noble, puede convertirse en un peso emocional difícil de sostener. Cada signo zodiacal lo expresa de manera distinta, pero el resultado es el mismo: agotamiento silencioso.

Horóscopo gitano: los signos que se hacen cargo hasta del silencio ajeno

Rueda (Cáncer) es uno de los más propensos a asumir cargas ajenas. Su necesidad de cuidar, proteger y resolver lo lleva a absorber responsabilidades que no le corresponden. No puede ver a alguien sufrir sin intentar intervenir, aunque eso implique postergarse. Este martes es un buen momento para preguntarse si realmente es su tarea sostener todo o si simplemente no sabe soltar.