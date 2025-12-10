La hija de María Corina Machado recibió en su nombre el Nobel de la Paz
Ana Corina Sosa se hizo presente en Oslo, Noruega, para recibir el premio que le corresponde a su madre, que estará llegando a dicho lugar el miércoles por la noche o el jueves por la mañana.
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.
Te podría interesar
Noticia desarrollo.
FUENTE: EFE