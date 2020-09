Daniel "Gordo" Merlo: "Hay que animarse a probar cosas nuevas"

Hoy entrevistamos en nuestra sección "Soy un Food Lover" a un groso de la cocina. Un aficionado enamorado de los fuegos. Un apasionado, que se muestra tal cual es a través de fotos y videos que son un boom en redes sociales. Un personaje querible y ameno. ¿Y dónde lo encontramos y lo invitamos para esta entrevista? Nada más y nada menos que en un restaurante recientemente, en la inauguración de Azafrán en Bodega Vistalba, disfrutando de un menú de siete pasos.

Daniel Merlo, conocidos por todos como “el Gordo Merlo”, tiene 40 años, está casado con María Marta Mosso, con quien tiene dos hijos: Tomás Hilario de 4 años y María Emilia de 1. Es Lic. en Marketing y dirige la empresa familiar Luján Agrícola fundada por su padre.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Daniel “Gordo” Merlo: -Sí! Soy un food lover, y también soy un gordo que cocina con amor.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

DGM: -Calculo que surgió de muy chico, porque mi mamá cocina muy bien, pocas cosas, pero las hace muy bien… Y mi papá no sabe hacer ni un huevo frito, por lo que de muy chico empecé a hacer asados, y me las tenía que rebuscar para darle un toque especial a la cocina, porque mi papá no sabe hacer nada. Eso sí, mi papá es el rey de la picada, ¡el número uno indiscutible a nivel globo terráqueo de la picad!

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

DGM: -La verdad es que me gusta comer y también cocinar, disfruto mucho cuando cocinan mis amigos y me invitan a comer. Siempre me meto, aunque suene raro, me gusta ser protagonista en la cocina.

Junto a otro capo de la cocina, José Bahamonde.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

DGM: -Las 2 cosas. En mi tiempo libre disfruto mucho salir a comer a muchos lugares, y hacer muchas cosas en casa. Ambas cosas por igual.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

DGM: -No cocino con tanta frecuencia en casa como me gustaría, por cuestiones de tiempo. Con la pandemia me ha cambiado mucho la forma de vida, y al hacer horario corrido en el trabajo y llegar más temprano, la verdad me vino bien para cocinar un poco más en casa. Si bien me gustan mucho los pescados y también las carnes sobre todo de vaca, la verdad es que si tengo una especialidad, son los bifes de chorizo con huevo frito… es “la especialidad de la casa”.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

DGM: -Mi hijo me pide hamburguesas y milanesas, y mis amigos me piden más los pescados: salmón, ceviche, rabas. Me divierte mucho cocinar pescados. También el bife de chorizo y el pulpo a la gallega, son 2 de mis especialidades que me piden los amigos.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

DGM: -El bife de chorizo con huevo frito. Y el pulpo a la gallega.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

DGM: -El pulpo sin ninguna duda.

FL: - ¿Cuál es tu vino favorito?

DGM: - ¡Qué buena pregunta! El gran merlot de Pulenta State, me encanta, me gusta muchísimo! Es uno de mis vinos de cabecera. Y el República de Malbec de Matías Riccitelli. ¡Casi que me los quiero tomar solo! (risas) Los platos del apasionado cocinero

FL: - ¿Cuál es tu producto gourmet favorito?

DGM: -El merken. Te pone la comida arriba… diez escalones más arriba. Es un picante sutil, bien manejado agrega muchísimo y no resta absolutamente nada.

FL: - ¿Cuál es tu comida chatarra favorita? ¿Y golosina?

DGM: - Lejos la hamburguesa, de Mc Donalds preferentemente, es buenísima. Y el Shot, o el Block (chocolate).

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

DGM: - Cuchillos afilados y de distintos tamaños y cortes. Soy un fanático, colecciono cuchillos. Los tengo a todos hiperafilados… cuando se los presto a mis amigos que cocinamos siempre alguno termina con un corte. En todas las cocinas del mundo deberían haber cuchillos afilados y nadie le da pelota. Cuando cocino en algún lado y veo los cuchillos desafilados me agarro una calentura… Ando siempre con mi afilador, y se los afilo.

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

DGM: - La sal, una buena sal gruesa. Es una cosa que va cabeza a cabeza con el aceite de oliva. Yo sin aceite de oliva me cuesta mucho cocinar.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

DGM: - El restaurante que más me gusta es Azafrán, aunque La Marchigiana me parece una gran propuesta, y que hacen todo bien.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

DGM: - En realidad lo que más me gusta es que me sorprendan ya en el restaurante, el que sea. Con el plato del día por ejemplo. O por la especialidad del restaurante. Me guío un poco por la onda del restaurante, y me dejo sorprender por su especialidad. Algunas especialidades de Daniel Merlo

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

DGM: - Lejos París. Francia realmente está varios escalones arriba en cuanto a comida. Todo Italia en segundo lugar.

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

DGM: -El restaurante “El Mercado” en Perú, de Rafael Osterling, en Lima. Comí también… el entorno fue muy bueno. Es uno de los destinos gastronómicos, como la costa vasca. El Mercado es cada vez que voy a Perú, voy. Y cuando vuelva a Perú, volveré a ir.

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

DGM: -El foie gras combinado con un vino southern, en Burdeos. No he encontrado algo que me teletransporte como eso. El foir gras creo que se hizo para el southern, y el southern para el foie gras. Los Pomensen, su grupo de amigos con el que se reunía mensualmente a cocinar.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa? (utensilios, especias, libros, etc).

DGM: -Compro vinos y muchos cuchillos. Pero también especias, me divierten mucho. Sales, pimientas, merken. La pimienta no peude faltar. Y pimentones. Y de cada lugar que viajo me traigo un cuchillo. Cocinando para los amigos

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

DGM: -Que cocinen con amor. Que lo disfruten. Cuando cocinás con amor y disfrutás, no hay manera que el plato que sea, aunque sea un bife a la plancha o algo sofisticado, si lo hacés con amor no falla ninguna receta. Hay que animarse a probar cosas nuevas. Permanentemente me equivoco, me salen cosas espantosas, y aunque me digan “¡qué rico!” …. ¡les veo las caras a todos! Sé que me ha salido mal, soy autoexigente, y se cuando me sale bien y cuando me sale mal. Lo blanqueo y lo digo, me divierto con eso, es una terapia.

