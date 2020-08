Fabiana Kanefsck Hemsy: "coman de estación y apoyen ferias locales"

Fabiana Kanefsck Hemsy es pintora, está casada hace 38 años, tiene 3 hijos y 3 nietos... y 4 perras. Además es parte de la comisión directiva de AMUVA (Asociación Mujeres del Vino de Argentina).

En esta entrevista nos cuenta qué le gusta preparar, a dónde sale a comer, y cuál es su plato favorito, entre otras cosas. ¡A tomar nota de sus consejos!

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Fabiana Kanefsck Hemsy: - Siiiii, soy una apasionada de la gastronomía, identifico cocinar, compartir una comida, con los grandes placeres de la vida.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?



FKH: -Desde muy chica, y como casi todas las mamás judías (idishe mame), amo la cocina. Para mi cocinar, es un acto de amor. Empecé muy chica, y prefería cocinar cosas dulces. Después incorporé lo salado. Acumulo recetas familiares, y voy recolectando recetas y tips por donde voy.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

FKH: -mmmm…..ambas! Jajaj lo cual es un problema a veces. Soy muy exigente. Además estoy casada con un médico que cocina excelente. No como carnes, y eso me ayudó a buscar nuevas maneras de cocinar. Nuevos ingredientes. También me encanta, que además de que sea rico, se vea atractivo. Bien presentado y muchos colores. Tiene que ser rico y lindo! Y usar todo lo que hay en la heladera, optimizar al máximo lo que tenemos en casa.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

FKH: -Nos gusta salir a comer, conocer lugares nuevos. Las bodegas son una excelente opción. Pero me encanta recibir amigos y familia en casa. Tengo mucha paciencia, y amo preparar comidas que necesitan mucho tiempo.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa?

FKH: -Todos los días. Tengo mi estudio en casa, eso me facilita mucho. Pinto y cocino todo el día. Lo disfruto mucho.

FL: -¿Especialidad?

FKH: - Varias, y cambia por épocas. Pero mis panes caseros no pueden faltar. Hago uno de larga fermentación. Clásico. Con semillas. Etc.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

FKH: -De todo un poco, niños envueltos en hoja de parra, ñoquis, sfijas (empanadas árabes abiertas), rojel…entre otras cosas.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

FKH: -Uhhh creo que varios. Pero la carne a la masa, los panes. Lemon pie. Pan, Rogel y Risotto, algunas de las especialidades de Fabiana.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

FKH: -El salmón a la parrilla.

FL: -¿Tu vino favorito?

FKH: -Elijo el vino un ratito antes de comer. Pero mi preferido es el Malbec. Compramos mucho, clásicos y nuevos y de orígenes diversos. Estar en AMUVA, me ayudo a conocer sobre vinos. Aprendí a disfrutarlos. También solemos acompañar las comidas con espumosos.

FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

FKH: - Me gustan mucho las especias, y los aceites de oliva.

FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

FKH: -No estoy habituada a la comida chatarra, pero las papas fritas me gustan.

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

FKH: -Buenos cuchillos. Ollas buenas. Y mi amada KitchenAid

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

FKH: - Levadura, aceite de oliva y condimentos

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

FKH: -Mendoza es un centro gastronómico importante, hay variedad, y calidades para elegir. Yo prefiero los lugares chicos.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

FKH: -Me gusta mucho comer pescado. Mariscos. Algunas de las compras y platos que Fabiana disfruta en sus viajes.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

FKH: -Que difícil….viajamos bastante. Pero la comida y los lugares, en Italia me enamoraron.

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

FKH: -Muchos!!!!!! Pero por ejemplo en San Francisco, donde vive una de mis hijas, hay un lugar donde vamos a comer almejas siempre. En Buenos Aires, varios, pero Mishiguene es muy lindo. El restó de Narda Lepes también. Ufff hay muchos!

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

FKH: -Creo que todo tiene que ver con los momentos de cada uno. Pero ahora me vino el recuerdo de unos boquerones increíbles, en la barra de un bolichito a la vuelta de Plaza Mayor en Madrid. Almorzando en Italia con su marido.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa? (utensilios, especias, libros, etc).

FKH: -En mis viajes, compro todo lo que puedo cargar jajaj, utensilios, especias, moldes, delantales, etc. Entro a lugares de gastronomía y no me pueden sacar, como cuando entro a ver pinturas. Y voy a conocer todos los mercados que puedo.

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

FKH.- Más que consejo, sugerencias. Que utilicen frutas y verduras de estación. Que prueben nuevas combinaciones, que apoyen ferias locales, cocina saludable.

