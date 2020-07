Luis Zambonini: “En mi cocina no pueden faltar la música y los vegetales frescos”

“No tengo hijos pero vivo con 2 perros”. Así se presenta Luis Zambonini, un reconocido empresario mendocino, que está inmerso en la industria alimentaria, y además disfruta de los viajes y la gastronomía. Luis tiene 52 años, estudió la licenciatura en Tecnología de Alimentos y Marketing, es socio de McDonalds para Cuyo y participa en otras franquicias como Havanna y Freddo.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Luis Zambonini: - Si ser food lover es disfrutar el ritual de la comida, sí lo soy. Tengo una anécdota de una tasca en Sevilla donde la camarera le pregunta a una pareja de ingleses que estaban al lado mío, como se decía la expresión “buen provecho” o “Bon appetite” o “buon apetito”, o “Enjoy”, y el hombre la miró y le dijo : no existe esa expresión. Muchos consideran la comida como una recarga necesaria de energía. Bueno, yo estoy del lado opuesto: encuentro placer en ese momento.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

Cuando era chico quería tener un kiosko (risas). Siempre me gustó salir a comer, me parece muy buen plan. Después me dediqué a LZ: -s negocios gastronómicos y últimamente a cocinar. O sea, estoy 360º alrededor de la comida.

FL: -¿Cocinás mucho?

LZ: -Me gusta comer rico, y en la cocina soy autodidacta. De mirar muchas recetas de los cocineros que admiro y probar cómo me salen. Tengo varios libros de cocina y además ¡en YouTube está todo! Me pasa que para cocinar voy tomando, por partes, lo que me gusto de cada chef y armo la receta. Por ejemplo para las lentejas sigo la receta de Felícitas Pizzarro, con una variante al estilo de lo que hacían en casa y lo termino con un toque de rayadura de naranja, que se lo copié a un amigo cocinero (Pablo del Río).

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

LZ: -Ahora diría que es mitad y mitad . Tanto cocino como salgo a comer afuera. Disfruto mucho ambas. Hace unos años pasaba más tiempo afuera, sobre todo cuando vivía en BsAs. Me encanta conocer los nuevos lugares.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa?

LZ: - Ahora te diría que estoy cocinando 6 veces por semana.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

LZ: -Me piden el “Lomo al trapo”, sería ya un clásico. Es un filet entero con orégano fresco, pimentón y granos de pimienta envuelto en un lienzo de algodón previamente embebido en vino tinto por unas horas. Se cocina a la parrilla hasta que se queme el trapo. Queda a punto perfecto y crujiente por fuera.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

LZ: -Estuve probando variantes del matambrito de cerdo que me gustarobn mucho: con quinotos y mandarina, otro con salsa a base de mostaza Dijon y Jack Daniels Honey. Prefiero un plato con pocos ingredientes así le reconocés el sabor. Menos es más.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

LZ: -Mi plato favorito es el pastel de papas en todas sus variantes, pero sin masa.

FL: -¿Qué no puede faltar en tu cocina?

LZ: -En mi cocina no puede faltar música y vegetales frescos.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en tu ciudad?

LZ: -No tengo un solo lugar preferido en Mendoza. Primero pienso el tipo de comida o la ocasión y ahí elijo. Ir a almorzar a un nuevo restaurante de bodega un sábado o una pizza un viernes a la noche o un buen café con una tarteleta de coco y dulce de leche con un libro una tarde de sol.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

LZ: - Difícil quedarse con un destino gastronómico del mundo, pero la zona de Módena - Parma me parece excelente, y New York para bares y restaurantes, por la diversidad. Ya tengo mi lista “pospandemia” para conocer: países nórdicos y Japón me intrigan mucho. No importa la ciudad en la que esté, siempre investigo antes donde ir para cada momento del día. Son 3 columnas , una de puntos de interés (museo, edificio histórico etc), otra de compras , mercados y la última de opciones para comer (cafetería , bar , comida al paso o lo que sea).

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

LZ: -Me gusta tanto ir a un restaurante con estrellas Michelin (Akelarre en San Sebastián me pareció espectacular), a un bar (Employees Only en New York) o a una moqueta de pescado en una isla de Angra dos Reís en Brasil.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa? (utensilios, especias, libros, etc).

LZ: -De los viajes siempre me traigo algo propio del lugar que me gusta: jamón ibérico, queso parmesano, al vacío. Sal del mar muerto, mostaza de Dijon, miel de distintas flores (algo así como varietales), tés, etc . Y algún vino por supuesto.

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

LZ: -Hablando de esta época en la cual no podemos salir, en Netflix hay series o documentales muy buenos, que te hacen viajar, conocer costumbres y lugares. El último que vi fue “Sal, grasa, ácido , calor” de una escritora iraní estadounidense . Un capítulo por cada elemento. Se los recomiendo.

