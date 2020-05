Cuando vuelvan las salidas a comer: ¿la cuenta la paga ella o él?

Paga el hombre... Respuesta cuestionable y demodé!

Como la mayoría, esta costumbre también ha ido cambiando con el tiempo. Las nuevas generaciones se van renovando y planteándose cambiar sus hábitos. Incluso tradiciones milenarias van mutando o desechándose porque no están alineadas a nuevas visiones, tendencias o valores. Por ejemplo el caso de las corridas de toros, fuertemente rechazadas por los ecologistas y veganos. Otra costumbre muy cuestionada tiene que ver con los concursos de reinas de belleza, y la versión local de Vendimia.

La pregunta equivocada: ¿la cuenta la paga ella o él?

Si miramos a una o dos década atrás, es probable que la mayoría respondería que le corresponde pagar al hombre, y darían por sentado que la pregunta está referida a una pareja compuesta por un hombre y una mujer. Pasaron los años, y hoy en día cuando hablamos de parejas, nos referimos con naturalidad a las conformadas por personas de diferente o igual sexo. La pregunta correcta no es sobre si paga ella o él.... la pregunta correcta es "¿quién paga?". De todos modos, la modalidad de que "el caballero" tiene que pagar, aún es utilizada por personas de más de 40 años, que nacieron en los 70 o antes. ¿Y quién podría criticarlos? Crecieron viendo como sus abuelos y padres les daban ese ejemplo, y estaba muy bien visto. Las mujeres feministas, en algunos casos, expresan su desacuerdo cuando un hombre quiere "invitarlas", al igual que cuando les corren la silla para sentarse, o les abren la puerta del auto. También algunos hombres se quejan de que las mujeres por lo general suelen hacerse las distraídas al momento de abonar la cuenta, terminan pagando ellos y dicen: "si son tan feministas y quieren la igualdad, que paguen su parte de la cuenta". Existen también las mujeres que se ofenden si las presionan para pagar, y los hombres que jamás dejan que una mujer pague porque lo consideran de mala educación o se sienten culpables si ellas pagan.

Va de nuevo... ¿quién debe pagar la cuenta?

No importa el género. No importa si la pareja es mixta o no. No importa si son pareja o no. Lo que importa hoy en día y está de moda (por suerte), es que seas feliz y te sientas cómodo. Las reglas de etiqueta cada vez se utilizan menos y hay más libertad para tomar este tipo de decisiones sin ofender a nadie. Esto varía según el país y/o la cultura (averiguar en caso de viajar).

Un criterio para solucionar la duda podría ser la etiqueta empresarial, para quien quiera aplicarlo, que sugiere que paga el que invita. Otro criterio, que pague el que quiere agasajar, a modo de regalo.

