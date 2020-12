Coctelería: 4 libros para quienes se inician en este nuevo hobbie

Los cocktails siempre me gustaron, aunque a lo largo de los años mis preferencias han ido cambiando. ¿Quien no se tomó un Pato Donald en la adolescencia? ¿Y no te acordás del Alexander? En fin, los tiempos han cambiado, y las modas también. Si bien los clásicos de siempre como el Martini o el Negroni tienen sus seguidores, las tendencias de la coctelería mundial han llegado a Argentina desde hace un poco más de una década, y mucho más recientemente a Mendoza.

Entonces ¿qué se toma hoy en día en las barras del mundo? Cócteles de autor, que llevan almíbares preparados con hierbas y productos locales, licores caseros hechos a la vista de los clientes, y mucha creatividad. Además hay una tendencia cada vez más fuerte hacia la implementación de políticas de sustentabilidad, cuidando el medio ambiente, y el compromiso con el desarrollo económico y social del contexto.

Yo de tomar cocktails sabía algo, pero ni idea de cómo prepararlos correctamente. Lo mío siempre fue muy intuitivo, cero recetas. El método era la prueba y error. A veces copié y aprendí una que otra cosa de mirar a algún barman, o escuchando un consejito de mi amiga María Laura Ortiz, con quien hice hace unos años un taller de cócteles clásicos.

Pero a raíz de mi paso por la carrera de gastronomía y el cursado de coctelería en 2016, tuve que ponerme al día con las técnicas, las bebidas alcohólicas, los ingredientes, las herramientas… Y me en-can-tó 👌. Es muy divertido. Es un juego, con un premio que no se puede medir, sin precio diría yo… El premio es la satisfacción personal de tomarte un tremendo trago a tu gusto, y la felicidad que le das a quienes se los preparás. Sí, sí, todos te quieren más.

Recetas no te voy a dar, porque todavía no tengo las propias. Pero sí voy a recomendarte unos libros que te van a ayudar mucho si decidís emprender este camino de disfrute y diversión.

. Para mí la Biblia: "Cócteles, el arte de los combinados". Compilado de todas las bebidas y marcas, y también extenso recetario.

. "Guía de bartenders de Nueva York". Recetas exclusivas ordenadas por la bebida de la base alcohólica.

. "Tragos, guía básica de coctelería". De la súper reconocida Inés de los Santos. Originales cocktails, y además los clásicos. Y algunas recetas de cocina de Narda y Dolli.

. "878 Recetas e historias del Bar de Buenos Aires". De Julián Díaz y Flor Capella, creadores del emblemático bar. Divertido y con unas fotos a otro nivel.

Las únicas reglas para incursionar como bartender: usá productos de calidad, y divertite mucho!

Un consejo: es mejor arrancar con los clásicos y cuando los tengas controlados, aumentá dificultad y creá tus propios tragos.

Mi destilado preferido: ron

El vino infaltable en mi barra: un buen espumoso (ti prefiero Rosé o Nature) y Malamado (el Malbec tipo Oporto).

Mi cocktail preferido: el mojito clásico y en todas sus versiones. Los julep en general. Y en estos últimos 4 años me hice fan del gin tonic.

Infaltables: limón y hielo. Y una licuadora, las jarras con cocktails frozen no pueden faltar en una buena fiesta con amigos!

