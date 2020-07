Torta de manzanas de Donato de Santis para quedar como los dioses

No es raro que en la familia siempre haya algún fanático de la torta de manzana... ¡por no decir VARIOS!. Existen infinidad de versiones de la torta de manzanas. Con la manzana rallada, en rodajas, a la vista, mezclada con la masa, caramelizadas, en formato de tarta con masa quebrada, con crumble... en fin! Muchas variables que tienen a esta exquisita fruta como principal ingrediente. Hoy te dejamos una súper receta del consagrado chef Donato de Santis que sale publicada en el libro Puro Dolce (te dejamos aquí el link de la reseña del libro para que le des una mirada y quizás te lo compres). ¿El plus? la receta de la masa sablée la podés usar para otras tortas y tartas.

TORTA DE MANZANA DE 2 HORAS

(2 horas de cocción)

Vas a necesitar un molde desmontable de aproximadamente 24 cm de diámetro

INGREDIENTES RELLENO

12 manzanas verdes

verdes Ralladura de 1 naranja

250 g de azúcar

75 g de harina 0000

10 g de canela

INGREDIENTES MASA SABLÉE

300 g de manteca pomada

200 g de azúcar impalpable

2 huevos

ralladura de limón o naranja

600 g de harina 0000

INGREDIENTES PARA EL ACABADO

1 huevo batido

azúcar impalpable y canela

ELABORACIÓN MASA

Al ser una masa del tipo "quebrada" debemos evitar amasar. Mezclar la manteca con el azúcar, con cuchara. Añadir huevos y ralladura. Hacer una corona con la harina tamizada, y colocar en el centro la preparación anterior. Integrar todo con espátula, sin meter mucho la mano para no calentar. Aplastar bollo y ponerle papel film. Refrigerar por una hora antes de estirar para colocar en el molde.

ELABORACIÓN RELLENO

Lavar y pelar manzanas, retirar centros, filetearlas bien finitas. Ponerlas en un bowl y agregar ralladura de naranja, azúcar y harina. Dejar reposar unas horas hasta que drene el agua de las manzanas. Precalentar el horno a 140ºC (bajo).

ARMADO

Cubrir molde con la masa estirada (se recomienda de 3 o 4 mm de espesor. Espolvorear canela en la base. Colocar relleno y luego otra vez masa para cerrar. Apretar bien los bordes, que quede bien cerrada. Pincelar con huevo batido. Hornear 75 minutos a 140ºC y 45 minutos a 160ºC (preferentemente en horno con calor estático y ventilación). Retirar del horno, dejar enfriar, y espolvorear con azúcar impalpable y canela.

