Chefs famosos protagonizan video visibilizando la crisis del sector

La Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (A.C.E.L.G.A.) publicó en el día de hoy un video institucional con el objetivo de visibilizar la problemática del sector gastronómico en el contexto actual de restaurantes y eventos masivos cerrados al público.



Con el lema “nuestras cocinas están abiertas”, los cocineros, productores y bartenders que se expresan en el video -en representación de todos los integrantes de A.C.E.L.G.A.- comparten su visión de la gastronomía como motor del desarrollo social, cultural y económico de un país y la expectativa de que todos los gastronómicos puedan regresar a sus puestos de trabajo en cuanto las condiciones estén dadas.





La mirada está puesta en el presente, para promover el uso del delivery y take away de comidas, bebidas y productos alimenticios. Y también en el futuro, a través de la capacitación permanente y el cumplimiento de los protocolos y normas sanitarias requeridas frente al COVID-19 para estar listos cuando llegue el momento de volver a abrir no sólo las cocinas, sino también las puertas de los restaurantes y bares. Recordemos que en Buenos Aires por ejemplo los restaurantes no pueden todavía abrir al público.



Conscientes de la difícil situación general, así como del impacto específico que tiene el cierre de restaurantes y bares en toda la cadena de valor del sector gastronómico, A.C.E.L.G.A. se propone transmitir un mensaje positivo basado en la responsabilidad, la solidaridad y, sobre todo, el amor por la actividad y el deseo de que todos puedan volver a sus tareas.



En este mismo marco, surgió la iniciativa “Caja de Herramientas”, una jornada gratuita dirigida a gastronómicos y público en general que se realizará por Youtube con el objetivo de generar recursos para pensar nuestro futuro cercano.



En la misma línea, unos días después, llegará la primera edición online de Masticar. “Conexión Masticar” será un evento multiplataforma, con contenidos de acceso gratuito, en el cual se seguirá acompañando a los productores del “Mercado” como se hizo edición tras edición de la feria. Y también tendrá su espacio la promoción de productos de estación a través de MESA de Estación junto a muchos otros contenidos que serán anunciados próximamente.



#NuestrasCocinasEstánAbiertas #ComerRicoHaceBien