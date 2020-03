Fernando Barbera: "el delivery está permitido"

Ayer viernes 20 de marzo, en la conferencia de prensa que brindó el Gobierno de Mendoza, el Secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, anunció que los servicios de delivery están funcionando y “tienen” que estar funcionando, a fin de que haya poca circulación de personas por la vía pública. De este modo instó a los lugares que ofrecen comidas a que migren a la opción de reparto a domicilio para que la gran cantidad de personas que deben alimentarse eviten salir de sus casas.

El Gobernador Rodolfo Suárez hoy 21 de marzo sumó una nueva medida: los locales de comidas sólo podrán funcionar como delivery de 10 a las 23 hs

Entrevistamos a Fernando Barbera, empresario gastronómico y presidente de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza). Habló sobre la preocupación del sector ante esta crisis por la pandemia del COVID-19, y las medidas que se están tomando desde el Gobierno y desde la institución que preside.

Food Lovers: -A pesar de los anuncios oficiales el público sigue preguntando si es o no conveniente que el delivery siga funcionando. ¿Cuál es la postura de AEHGA?

FB: - El delivery está permitido. Tiene que ser entendido hoy como un servicio de alimentación para la comunidad.Estamos haciendo foco en concientizar sobre la rigurosa aplicación de las normas de manipulación de alimentos.

Food Lovers: -¿Qué medidas se tomarán en cuanto a las normas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19?

Fernando Barbera: -El Director de Higiene y Seguridad de los Alimentos nos ha pedido que respetemos a fondo los protocolos de limpieza, y principalmente la persona que entrega el pedido, pertenezca o no al staff del restaurante, se lave las manos y se ponga alcohol en gel antes de retirar la comida del establecimiento, y luego de entregarla al cliente.

El restaurante debe hacer pasar al cadete al restaurante o a la zona destinada para entregas, que se lave las manos, que se ponga alcohol en gel, y lo mismo cuando vuelva. Esto a efectos de que no sea un agente de transmisión del virus.

Lo mismo le pedimos a la población. Que cuando vaya a recibir el pedido, previamente se lave las manos, y se ponga alchol en gel. Y también después de despedir al cadete.

Es lo mismo que cuando la gente va al supermercado, puede tocar cualquier producto que haya sido tocado previamente por alguien contaminado, por eso es tan importante el lavado de manos. Es exactamente lo mismo con el delivery.

FL: -¿Desde AEHGA apoyan o desalientan el uso del delivery?

FB: - Lo apoyamos en algunos casos y lo desalentamos en otros. Hay gente que no puede salir de la casa porque está inmunodeprimida o es mayor de 60 años, u otros motivos. Entonces es menor riesgo pedir delivery que amontonarse con otras personas en un supermercado o en un almacén. ¿Cuándo lo desalentamos? En situaciones que no es necesario, por ejemplo juntarse a ver películas y pedir algo por delivery para comer, como juntadas entre amigos o familiares. No es para eso. Es para servicio de alimentación.

FL: - ¿Desde la Institución han dado algún tipo de instrucción a los restaurantes sobre si deben o no ofrecer este servicio?

FB: -Eso depende de cada tipo de restaurantes, qué cocina o personal tiene, entonces es una decisión de cada lugar. Nosotros venimos trabajando en la comunicación de protocolos de limpieza desde que se inició esto. Sugerimos que se cumplan todos los protocolos, y se respete a rajatabla lo que indique el Ministerio de Salud. En cuanto si ofrecen o no el servicio, corre por su cuenta.

FL: -¿Es complicado habilitar servicio de delivery propio para los restaurantes en vez de usar los servicios como Pedidos Ya, Uber Eats o Glovo?

FB: -Los restaurantes pueden promocionarse con su teléfono en redes sociales por ejemplo, y la gente puede llamar para hacer su pedido. No necesitás ningún tipo de habilitación especial, solo la habilitación para producir alimentos. El caso de los cadetes está previsto dentro de las leyes de contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta el seguro correspondiente si un empleado se va a mover en moto. Se puede redestinar a otra tarea al personal por una cuestión de urgencia.

FL: -¿Un camarero podría trabajar como cadete de delivery en esta situación?

FB: -Sí, pero es una cuestión de común acuerdo. Está pasando de casos en que el personal sabe la grave situación por la que están pasando sus empleadores y el restaurante, y hasta se ofrecen sin que los jefes lo pidan para trabajar distribuyendo comida. Siempre con todos los recaudos con respecto a la manipulación de alimentos, higiene y seguros.

FL: -¿Sabés cuánto porcentaje de comisión están pidiendo las cadenas de delivery a los restaurantes?

FB: Entiendo que entre el 25 y 30% del consumo. Es muy alto el número.

FL: - ¿Hay novedades sobre las medidas económicas del Gobierno de la Nación para el sector gastroturístico, como facilidades de pago, baja de impuestos, o subsidios?

FB: -Se anunció que se tomarán medidas a nivel nacional, lo hizo el presidente, pero no sabemos todavía el monto de REPRO, cuánto dinero se dispondrá para personal. Sí sabemos que los bancos estarán cerrados hasta el 31 de marzo, por lo que los cheques emitidos no se pueden cobrar hasta el 1 de abril. Todavía no es explícito el detalle de la reglamentación, ni tampoco las medidas a nivel provincial ni municipal. El Municipio de San Carlos por el momento ha eximido del derecho de comercio, estamos esperando que los otros municipios se acoplen a eso. Desde AEHGA hemos hecho el pedido correspondiente y le hemos hecho llegar cartas a todos los municipios.

FL: ¿Cómo será el futuro de los restaurantes con esta situación?

FB: -No tenemos todavía información formal, estamos todos trabajando día a día adaptándonos a los cambios, pero creo que lamentablemente las medidas que se han tomado actualmente no alcanzan para que todos sobrevivan, es probable que varios cierren definitivamente y se pierdan puestos de trabajo. Hay restaurantes que ya es casi un hecho, no van a poder pagar los sueldos. Hacen falta otras medidas más contundentes para colaborar con el sector.

FL: -¿Algún mensaje para la población y para los restaurantes en cuando al servicio de delivery?

FB: - Quisiera hacer énfasis en la toma de consciencia que el sector gastronómico tiene que hacer en cuanto a la responsabilidad de dar el servicio de alimentación. Y le pedimos a la población el cuidado a la hora de recibir la mercadería, el mismo cuidado que con cualquier otra mercadería que le llegue a la casa, para cuidarse y cuidar al repartidor.

Medidas han tomado las empresas de delivery

Las empresas Pedidos Ya y Uber Eats, que prestan servicio de delivery, son intermediarias entre los restaurantes y los consumidores, enviaron comunicados de prensa para llevar tranquilidad a los clientes. Por un lado, no cobrarán el servicio de delivery a los usuarios por algunos días, además de implementar descuentos y entregas sin contacto entre el cadete y los clientes.

En el caso de Uber Eats, ofrece promociones de 100% de bonificación en el envío en algunos negocios, motivando a que el público realice pedidos para apoyar a los restaurantes locales.Y también motivan el pago online para que no haya contacto entre cadete y consumidores.

Pedidos Ya ofrecerá el servicio sin cargo este fin de semana largo. En caso de pagar online, el cliente puede indicar a dónde desea que se deje su pedido para no tener contacto con el empleado que entrega el paquete. También se implementarán más descuentos y promociones durante este período de aislamiento social, sobre todo animando al pago online. Por otro lado se ha instruido a los repartidores sobre extremas medidas de seguridad en cuanto a la manipulación correcta de los alimentos y la higiene para un servicio seguro; y entregarán cintas adhesivas a los restaurantes para que sellen las bolsas de la comida y así queden a mayor resguardo de contaminación.

