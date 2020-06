Tres propuestas de delivery de alta calidad

Si bien ya se pueden visitar varios restaurantes y bares en Mendoza, algunos prefieren quedarse en casa por seguridad o por gusto. Además algunos locales todavía no abren al público, como en el caso de la mayoría de las bodegas y hoteles. A continuación te dejo 3 opciones para que pidas comida para consumir en casa, o quizás se le puedas enviar como regalo a alguien.

1. Tea & Company. Tienen una carta muy completa, con porciones individuales o "tamaño familiar" para compartir.

En este caso probé un tartín de calabaza y queso gratinado con algunas hojas verdes ($300*), y de postre una súper porción de chocotorta ($190*) que no pude terminar, y alcanza para dos.También hay sándwiches, ensaladas, pasta, hamburguesas, wafles, y diferentes productos de pastelería.

Tartín de calabaza y queso

Además ya abrió sus puertas al público y se puede reservar online: Tea & Company Chacras y Tea & Company Bombal. Se puede pedir delivery o take away en Chacras tel. 4961051 y en Barrio Bombal tel. 4247815.

Chocotorta

​​​​​

2. Hangar 52. Me sorprendió una exquisita "Trucha Traful" con papas con crema y queso ($650*), con la opción de pedirla con 1 lata de cerveza ($735* el combo).

Trucha

También pude disfrutar de una picada "Del Uco" de quesos y fiambres para dos que era un sueño, completísima y a muy buen precio. Jamón serrano, salame, jamón cocido natural, queso pategrás, queso criollo, queso fontina, berenjenas en escabeche, aceitunas y pan fresco del día. Sola sale $560 y con 2 cervezas sale $680. Se pueden pedir ensaladas, empanadas, milanesas, wok, y un postre riquísimo llamado ChocoSout ($280) que tiene chocolate infusionado en cerveza, crema de dulce de leche y frutos rojos (ideal para compartir porque es gigante). ChocoStout

La variada oferta de cerveza artesanal en lata se puede pedir en un pack de 6 por $600. El envío es sin cargo. Los pedidos se pueden hacer al cel 261 713 9738 y la entrega la realizan de 19 a 23 hs. Picada del Uco

3. Pasta & Vino de Riccitelli Bistró, de la mano del chef Juan Ventureyra. La propuesta incluye 1 botella de vino, 2 porciones de pasta fresca casera artesanal, una pan focaccia de romero, la salsa (una de tomate, oliva y ajo, y la otra Pomodoro), 2 snacks (yo probé una mini ensaladita con verdes de la huerta con mizuna, flores de habas, y pickles de rabaitos y diferentes cebollas).

Las opciones son orechiette de sémola con tomates y hierbas de la huerta; tagliatelle con vegetales sateados y nuez; Raviolones de carne con Pomodoro y olivas; y Agnolotti de ricota y verdura con berenjena y cebolla. Los vinos que acompañan según el plato, son The Apple doesn´t fall far from the tree Malbec, This is not another lovely Malbec, Tinto de la casa Riccitelli, y Riccitelli Valle de Uco Malbec. Además te entregan un ragalito extra, a mi me llegó una caja con vegetales de la huerta orgánica de Bodega Riccitelli. Las mini ensaladas como snack

El precio oscila entre $1.400* y $1.850* según el combo. Los pedidos se hacen por whatsapp al +54 9 261 3167775 y se puede pagar en efectivo, con Mercado Pago o por transferencia. Se entrega martes, jueves y sábado por la tarde.

* Precios mayo 2020

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta nota fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, quien fue invitada por estos restaurantes.

