Mi gran cena "virtual" de esta cuarentena

¿Quién dijo que una reunión por zoom es fría y aburrida? Muchos de nosotros. Pero este reunión fue especial. El chef Lucas Bustos se encargó junto a al equipo de Bodega Trapiche de que fuera una experiencia excepcional e inolvidable, al menos para mí. La propuesta consiste en una caja de edición limitada que llega con la comida (casi lista para calentar y montar cada plato con los componentes por separado. También en esta “caja feliz” vienen dos botellas de vino Premium (Trapiche Medalla: un Chardonnay y un Blend tinto), pan y postre.

El súper plus fue el encuentro social, tan extrañado por muchos, pero más aún por quienes trabajamos en eventos constantemente. Recibí la invitación una semana antes, con día y horario, al igual que un evento de carne y hueso. Por supuesto me preparé, lo agendé, me arreglé, y “salí” hacia la reunión con la mesa puesta en casa y la compañía de mi hijo para disfrutar este menú para dos. En la sala de Zoom compartí la cena con el chef y su esposa, varios colegas periodistas con sus respectivos acompañantes, y anfitriones de la bodega. Nos conocemos desde hace tiempo, y esa confianza junto a unas copas de vino, dieron al momento la frescura necesaria para reírnos y compartir como hace mucho no hacíamos. Los chistes de siempre, anécdotas, comentarios sobre la comida y los vinos, gags de último momento, y la apertura para compartir la mesa en cada uno de los hogares y con nuestras familias. Un combo inigualable.

Las cajas (ya están por sacar la edición #3) contienen un menú único, con adaptación por pedido especial a vegetarianos, intolerantes a lactosa y celíacos. El menú va cambiando semana a semana.

La propuesta que yo probé fue el Box #1, de 5 pasos numerados (en algunos casos varias bolsitas para el mismo plato), y los vinos. Los productos son en su mayoría de la propia huerta orgánica de la bodega, o comprados a pequeños productores cercanos. Los embutidos son realizados “en casa” por el equipo de cocina.

El snack para comenzar consistió en una compresión de manzana con polvo de apio. Con Chardonnay.

Segundo paso: ensalada de hummus, con peras, nuez, queso brie, limón y polvo de verdes. Opcional: agregar oliva y piel de cítricos. Con Chardonnay.

Tercer paso: cremoso de quinoa (similar a un risotto), remolachas y embutido artesanal. Con el Blend.

Principal: ternera asada con roble malbec, puré negro, y vegetales al rescoldo. Con cenizas de puerros. Con el Blend.

Opción del principal: al momento de hacer el pedido te dan un par de opciones. En estecaso fue un Tortelloni, con vegetales de la huerta, queso Lincoln, y crema de puerros. Y un polvo de hongos. Acompañó el Chardonnay.

Quinto paso, el postre: estudio de dulce de leche y malbec. Un mini rogel, con merengue, y con una mousse de dulce de leche. Con el Blend.

Para finalizar, una infusión con algunas hierbas de la propia huerta de Espacio Trapiche.

Los platos que se consumen calientes, solo hay que montarlos calentando previamente los diferentes componentes, que vienen envasados al vacío en bolsitas. Se colocan en una olla de agua hirviendo por unos minutos, y luego armar con las indicaciones que vienen en la caja. Te dan un celular “de guardia” por si tenés dudas al momento de prepararlo.

Conclusión final: alta cocina con la correspondiente complejidad de elaboración previa irreproducible en casa, y la gran calidad de producto que se espera en estos casos. Vinos tremendos, que no fallan jamás. Y la amena guía del chef y su equipo. Lo recomiendo ampliamente para reuniones entre amigos, festejos, y juntadas familiares, cada uno comiendo en su casa y conectados virtualmente ¿Quién dijo que una reunión por zoom es fría y aburrida?

El costo es de $2.750* final para 2 personas, y se entregan a domicilio de jueves a sábados (se deben encargar previamente de lunes a sábados de 10 a 17 hs. por whatsapp +54 9 261 207 4492 o por mail: espacio@trapiche.com.ar. Costo del envío: $100 a $150 depende zona. También hay otra propuesta de cocina más casera para familias, de 4 a 6 personas, con cocina tipo italiana, criolla o a la carta, contienen 4 plato de 500 gr aproximadamente, pan, y una entrada para compartir entre todos tipo “family style”, con un costo total finalde aproximadamente $1500*. Se le puede agregar postre y vinos. Se puede abonar por transferencia, con tarjeta o efectivo.

*precios mayo 2020

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta nota fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, quien fue invitada por el restaurante.

