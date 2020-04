Si vos no vas al restaurante, el restaurante va a tu casa

La verdad es que extraño horrores comer en restaurantes. Algunos pensarán que no es algo importante o imprescindible, pero en mi caso esas visitas han sido parte de mi maravillosa rutina de trabajo. En esta situación de aislamiento estoy cocinando más, y también lo disfruto. Pero mis menús se componen de platos caseros, tradicionales, suculentos y “poco refinados” (por describirlos de algún modo). Extraño la cocina de autor, la de producto, la gourmet, la alta cocina. Esos platos que son irreproducibles fuera de una cocina profesional (a no ser que seas un cocinero profesional y bueno).

Cuando no tengo ganas de cocinar, simplemente como alguna fruta, o un buen queso, o un yogurt casero con cereales y frutos secos. No soy de pedir mucho delivery. No es que no me gusten las pizzas, lo lomos y las empanadas… ¡me encantan! (sobre todo los lomitos). Pero no están en mi dieta diaria. Entre los cambios que ha habido a raíz de esta situación en la que no podemos salir a la calle, han surgido varias propuestas gastronómicas muy creativas que abren el juego y revolucionan el mundo del delivery.

Delivery Top

En esta oportunidad voy a describir cómo fue este pedido a domicilio totalmente fuera de lo común, al menos en Mendoza. Se trata de la propuesta que ofrece Raw (crudo en inglés), una marca bajo el paraguas del tradicional restaurante Azafrán ubicado en calle Sarmiento. Hay un menú, con varias opciones de entradas y principales. Casi todos son platos sofisticados, muy parecido a lo que encontrarías si fueras al restaurante. La gran diferencia es que te lo llevan a tu casa a medio hacer. Es decir, te envían los ingredientes porcionados y en su mayoría ya cocinados, para que vos armes el plato con las indicaciones de un tutorial en video. En mi caso, los platos que yo pedí, los armé en unos 10 minutos, con la gran ventaja de casi no ensuciar la cocina.

Lo que comimos

. Langostinos, con mermelada de cebolla, crema de naranja, salsa de queso y una sal de limón.

Tuve que altear los langostinos en una sartén, y luego montar el plato con cada una de las preparaciones en el orden que indicaba el video. También calenté la salsa de queso colocando el paquetito plástico en agua caliente unos minutos.

. Trucha patagónica, risotto de vegetales, caviar y sal de cítricos.

Tuve que sellar la trucha (indicaban en la plancha, yo lo hice en sartén), calentar el risotto (colocando el sobre plástico en agua caliente por unos minutos), y montar el plato.

. El postre fue un vigilante muy distinguido: queso de cabra con dulce de membrillo, parmesano, dulce de alcayota, y zapallo en almíbar.

Estos platos los acompañamos con un Chardonnay de El Enemigo que había puesto el día anterior en la heladera… fue un almuerzo increíble.

Puntos a favor

Los ingredientes ya vienen medidos. Y en porciones mínimas. Si tuviera que salir a comprarlos no me venderían 30 gramos de caviar…

Algunas preparaciones ya vienen listas (salsas, emulsiones, sales saborizadas), solo tenés que calentarlo.

Si tenés que cocinar algo, es mínimo. A mi me tocó saltear los langostinos en un sartén, y sellar unas piezas de trucha.

No necesitás una cocina súper equipada para terminar el plato y servirlo, ya que con algunos poquitos utensilios lo resolvés. Yo usé un sartén nada más.

Los videos con las instrucciones son cortitos y muy fáciles de interpretar.

Es muy seguro en cuanto a manipulación e higiene: hay una cámara en vivo en la que podés cómo están trabajando en la cocina de Raw todo el tiempo, muchos ingredientes vienen envasados al vacío, y el cadete que entrega es propio y cumple con el uso de guantes y barbijo.

En la bolsa en la que viene el pedido, colocan el teléfono celular del chef de turno para que lo llames y te explique cualquier duda que tengas.

Te divertís cocinando un ratito pero sin mayores complicaciones

El resultado final es casi cas casi el mismo que si te lo sirve el chef en el restaurante.

Lo que más me gustó es poder comer un plato riquísimo, creativo, diferente al que yo puedo preparar en casa, a un precio razonable teniendo en cuenta que es un plato de alta cocina. Me encantó sentirme “chef” un ratito (aunque sepa que el mérito lo tiene el chef que creó el plato y diseño el paso a paso para replicarlo en casa). Me divirtió mucho seguir las instrucciones, fue un juego. Además aprendí que a veces una “entradita gourmet” puede llevar bastante trabajo por la cantidad de componentes que lleva… que por suerte no preparé yo en esta ocasión. Solo calenté ingredientes o elaboraciones, y los monté en un plato.

Otros platos que están disponibles: burrata con tomates asados, molleja asada, roll de conejo, bondiola de jabalín, solomillo de cerdo, crème brulée, o texturas de chocolate con helado de chocolate blanco, entre otros. Hay opciones de corte de carne premium a la parrilla.

Esta nueva modalidad que propone "experiencias en casa" es una de las tendencias que se vienen en gastronomía. Los consumidores queremos comer en ámbitos seguros y con productos de calidad en cuya elaboración se cuiden las buenas prácticas.

¿Volvería a hacer un pedido en Raw? Sin dudarlo.

Raw by Azafrán

Precio: Menú de 2 entradas, 2 principales y 2 postres $1.900. Hay opciones para 4 en $3.500. Entradas $250. Principales $650. Postres $150. Además productos de almacén y vinos.

+54 9 261 597 7477 Horarios: lunes a sábados de 10 a 19 hs

lunes a sábados de 10 a 19 hs Instagram

Chef asesor: Sebastián Weigandt

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta reseña fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, que fue invitada por el restaurante.

