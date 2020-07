Cinco libros sobre maridaje para aprender a combinar comidas y vinos

¿Qué es el maridaje en gastronomía? Es la combinación armoniosa de comida y bebida (no necesariamente vino), para lograr que el resultado sea placentero. La periodista y filósofa Elisabeth Checa prefiera hablar de "acuerdos", y dice que la regla principal es que el vino no tape al plato, ni viceversa. Mucho se ha estudiado y dicho con respecto a esta práctica. Se suele clasificar en maridaje por semejanza o maridaje por contraste. Cualquiera sea la elección, el resultado final debe ser placentero para el comensal.

Los sommeliers y enólogos son especialistas en este tema. También muchos cocineros no solo eligen los vinos y otras bebidas para acompañar la comida, sino que diseñan sus platos para que mariden a la perfección un vino en particular. Para hacerlo con excelencia, no solo se deben conocer los principios técnicos del tema, sino que es condición necesaria la práctica, es decir, entrenar al paladar probando diversidad de comidas y bebidas.

En cuanto a la rigidez de las reglas, algunos prefieren seguirlas a rajatabla, mientras que otros optan por romperlas y experimentar logrando sacar sus propias conclusiones, y eligiendo lo que más les gusta más allá de lo que dice la teoría. Estos libros que recomiendo a continuación, brindan información valiosa para poder elegir con mayor probabilidad de éxito los pares al momento de comer y beber, ya sea que nos toque comprar una bebida en una vinoteca, pedir en un restaurante, o cocinar un plato para acompañar esa botella que nos regalaron.

El arte del maridaje ¿Con quién me caso yo?

Autores: Dereck foster y Otilia Kusmin

Editorial: De los Cuatro Vientos

2007

ISBN: 978-987-564-862-3

El vino en la mesa y en la cocina

Editorial: Everest

2004

ISBN: 9788424188177

No hay fiesta sin vino - Taller de cata y maridaje para principiantes

Autores: Jaume Serra y Roger Viusà

Editorial: Alba

2011

ISBN: 978-8484285083

Bien acompañado - Maridaje de vinos y comidas

Autor: Guadal Gourmet

Editorial: Limonero

2017

ISBN: 9789874106056

A cada plato su vino ¿Qué vino es el más adecuado para cada alimento?

Autor: Isabel Sampere

Editorial De Vecci Ediciones

2000

ISBN: 9788431550868

