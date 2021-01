El restaurante recomendado: un hallazgo en Chacras

¿Conocías este restaurante? Yo había escuchado algún comentario pero no sabía dónde estaba ubicado. En Chacras, sí. Pero no tenía certeza de su dirección. Lo googleé para encontrarlo. Y fui un par de veces. Está bastante escondido, hasta su cartel es muy discreto y casi no se ve cuando pasás por la puerta. Flora está sobre calle Viamonte casi Larrea, al lado de la estación de policía.

Entrás por una escalerita entre árboles y plantas. Tiene un gran salón de doble altura, rústico, con decoración ecléctica y cálida. Pero lo más lindo está en el jardín. Es amplio, con sombrillas y toldos, y rodeado de verde. Allí se puede comer tranquilamente, y soportar las altas temperaturas de estos días de verano.

Qué se puede pedir

Hay entradas entre $350 y $500 aprox. como buñuelos, croquetas y tortilla; platos principales entre $600 y $900 entre los que ofrecen pastas, carnes y risotto; y postres en $300 y $350. También hay ensaladas y sopas, cafetería, y coctelería clásica (que despachan desde una tentadora barra en el jardín). La carta de vinos muestra una selección equilibrada con etiquetas que van de los $500 a los $4.000, incluyendo espumantes, blancos, tintos y rosados. Estos precios son de enero 2021.

Lo que pedimos

Visitamos Flora un domingo al mediodía en diciembre. ¡Mucho calor! Mientras esperábamos, pedimos unas limonadas. Nos trajeron unos pancitos con oliva y sal, como pequeñas tortitas mendocinas (adictivos). Nos repusieron esa panera varias veces durante el almuerzo, fueron un éxito.

Para la entrada, probamos una tortilla de papas con una reducción de chorizo colorado. Muy sabrosa, pero la textura no era la de una tortilla de papas, no se distinguían los trocitos, quizás estaba pasada de cocción (parecía un budín). Es una porción grande, como para compartir.

Los principales fueron sorrentinos: unos de humita con crema de verduras, y otros de vacío. La masa delicada, el punto de cocción acertado, y el relleno exquisito. También las salsas estaban muy bien logradas, al igual que la presentación. Yo no pude terminarlos, la porción era abundante.

Los postres:

Volcán de chocolate. El centro no estaba líquido, pero su sabor impecable. Muy buena calidad de chocolate, y una agradable textura del bizcocho. Venía acompañando una crema chantilly, y una de naranjas.

Flan de huevo con mucho dulce de leche (por suerte para mí que soy una fanática). También acompañaban unas nueces garrapiñadas. Gigante, exquisito, textura suave. Para hacer felices a muchos.

Pulgar para arriba

La atención, una camarera muy amable.

La vajilla

La presentación de los platos

Las mesas bien puestas

Copas de cristal

Pulgar para abajo

El vino no estaba a temperatura, pedimos frappera para enfriarlo.

El volcán no era líquido, sino cremoso (es muy difícil lograr el verdadero coulant de Michel Bras)

Los sorrentinos no estaban crocantes como decía la carta

Lo que más nos gustó

El jardín, la atención y los sorrentinos.

Lo que menos nos gustó

La textura de la tortilla de papas.

Finalmente la cuenta fue de $3.380*, con 1 entrada, 2 principales, 2 postres, 1 botella de vino, 1 limonada y 1 agua.

*Precios diciembre 2020

Es un lugar agradable, bonito, cálido, con excelente atención, en el que seguramente lo vas a pasar bien, sobre todo si vas en plan relax a compartir con tu familia o amigos. Y si pedís una mesita apartada, también es el lugar indicado para una cita romántica.

Flora Bar Garden

Dirección: Viamonte 4961 casi Larrea, Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza.

miércoles y jueves de 19 a 1hs, viernes y sábados de 11 a 1 hs, domingos al mediodía.

miércoles y jueves de 19 a 1hs, viernes y sábados de 11 a 1 hs, domingos al mediodía. Tel. 261 630 5588

Los restaurantes, bares y demás negocios gastronómicos no pagan por aparecer en esta sección de Food Lovers. Esta CRÍTICA GASTRONÓMICA fue realizada por la periodista Alicia Sisteró, editora de Food Lovers, quien asistió al local sin presentarse como periodista, y pagó la cuenta.

